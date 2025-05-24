Місто атакували з різних напрямків: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку по Києву

Росія здійснила масовану атаку на Київ, випустивши дев’ять балістичних ракет чималу кількість ударних БпЛА з різних напрямків у ніч на 24 травня. Тривога та вибухи тривали в столиці всю ніч.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.

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Що відомо про атаку на Київ

За словами Ігната, головним напрямком удару росіян цієї ночі був Київ.

Щодо балістики, основна маса теж летіла на Київ – це дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або ж KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показних. Знаємо, що ворог свою балістику модернізує, але сьогодні шість з дев'яти ракет були збиті ППО,

– зазначив Ігнат.

Він також додав, що ворожі дрони летіли великими групами з різних напрямків.

"Летять дрони великими зграями з різних напрямків. Обходили вони столицю теж з різних напрямків – і з півночі, і з заходу, зі сходу, з півня. Тому власне було дуже чутно, дуже гучно, саме проти БпЛА, як власне і вибухи, які були внаслідок роботи ППО", – заявив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Київ постраждали 15 людей. Також пошкоджено житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах.