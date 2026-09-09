Били цілеспрямовано: деталі удару росіян по багатоповерхівці у Києві

Вранці 9 вересня Росія знову атакувала Київ, поціливши у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі приблизно на рівні 11 поверху. Руйнування простягнулися значно вище, вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, четверо людей постраждали, загиблих немає.

Ведучий телеканалу Freedom Олег Борисов в ефірі 24 Каналу показав наслідки атаки безпосередньо з місця удару. Попередньо йдеться про реактивний дрон-ракету, точний тип якого ще має встановити експертиза, а уламки після влучання знаходили навіть на дитячому майданчику.

Удар припав по житловій багатоповерхівці

Основне влучання припало приблизно на рівень 11 поверху, однак пошкодження простягнулися значно вище – аж до верхніх поверхів будинку. Мешканці вже після атаки почали прибирати вибите скло та закривати пошкоджені вікна плитами.

Попередньо мені сказали, що це дрон-ракета, можливо, "Герань-5". Ще будемо чекати на експертизу й результати аналізу, але попередньо це реактивний дрон-ракета, яка цілеспрямовано летіла,

– розповів Борисов.

Поруч із місцем удару немає об'єктів, які можна було б назвати військовими. Лівий берег столиці на цій ділянці щільно забудований житловими комплексами, де мешкають сотні тисяч людей, а уламки після атаки впали безпосередньо на дитячий майданчик.

Сказати, що тут якісь військові об'єкти? Ні. Кожен киянин прекрасно знає, що Лівий берег Києва – це великий житловий район, де живуть сотні тисяч людей,

– наголосив ведучий телеканалу Freedom.

Удар стався близько восьмої ранку, коли вже була оголошена повітряна тривога через дронову небезпеку. Діти, які могли перебувати поблизу майданчика, встигли сховатися у приміщенні між бетонними стінами біля під'їзду. У будинку обійшлося без загиблих, четверо людей постраждали, частині з них допомогу надали на місці, інших доправили до лікарні. Постраждала й домашня кішка, яку місцеві мешканці відвезли до ветеринарів.

Пошкодження зачепили й сусідні будинки

Після атаки на місці розгорнули штаби ДСНС і Дарницької районної адміністрації, долучилися Червоний Хрест та волонтери. Мешканцям допомагають закривати вибиті вікна, оформлювати заявки на матеріальну допомогу й відновлення житла, а тим, чиї квартири стали непридатними, обіцяють підтримку з тимчасовою орендою.

Як мінімум декілька квартир у нас непридатні для житла. Будемо надавати допомогу, щоб люди могли орендувати собі житло, доки ми не відновимо постраждале,

– розповів голова Дарницької районної адміністрації Олександр Ковтунов.

Вибухова хвиля зачепила не лише будинок, у який припав основний удар. У сусідній багатоповерхівці повибивало вікна, пошкоджена кав'ярня, склом засипало ще один дитячий майданчик, а в іншому будинку вікна вилетіли приблизно з першого до п'ятого – шостого поверхів. Цей район уже зазнавав російських атак раніше.

Приблизно місяць тому неподалік влучила балістична ракета, тоді загинули люди, які не встигли спуститися в укриття, а один із пошкоджених будинків досі непридатний для проживання.

Усі відео, які ми знімаємо й публікуємо, ми зберігаємо. Вони будуть надані як докази воєнних злочинів Росії проти цивільного населення,

– наголосив Борисов.

Повністю будинок після нинішнього удару не евакуйовували: у менш пошкодженій секції люди залишаються у квартирах.

Олег Борисов показав наслідки удару по Києву: дивіться відео