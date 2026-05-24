Зруйнований музей Чорнобиля, вирвані двері в НАМУ: Росія била по культурних пам'ятках у Києві

Окупанти здійснили чи не наймасованіший удар по Києву в ніч проти 24 травня. Під час атаки було пошкоджено безліч пам'яток і культурних установ, а один музей майже повністю знищено.

Деталі зібрав 24 Канал.

Росія знищила музей Чорнобиля

Спершу мовилося про пошкодження, але згодом стало відомо, що заклад зруйновано майже вщент.

Музей Чорнобиля після атаки 24 травня / Фото зі сторінки МВС

Важливо, що буквально три тижні тому музей відкрився після реставрації, яка тривала півтора року. З'явилися окремі зали для проведення занять, виставок та кінопоказів, музей став інклюзивним. А також глядачі дістали змогу піднятися на оглядовий майданчик – спостережну каланчу.

Музей Чорнобиля був розташований в історичній будівлі Пожежного депо Подільської поліцейської дільниці. Це пам'ятка архітектури початку XX століття, яку пізніше використовувала пожежна частина та управління пожежної охорони Київської області, яке взяло на себе основний удар під час гасіння пожежі на ЧАЕС.

Глава МВС Ігор Клименко сказав, що це була свідома атака на історію, пам'ять та правду. Адже музей відновлювали як символ осмислення трагедії. І якщо колись Росія приховувала правду про Чорнобиль, то сьогодні – б'є по місцях, які зберігають пам'ять і правду.

Засновник Chornobyl Shop Ярослав Ємельяненко розповів, що в музеї знищена стіна, обвалилися перекриття третього та другого поверхів, пошкоджені всі три зали. Перший поверх повністю залило водою, частину експонатів уже вивезли, прибирають і сушать.

У сторіз музею в інстаграмі вказано: роботу призупинено, всі деталі розкажуть згодом.

Пошкодження великі. Магазин "Чорнобиль" знищений та навряд зможе відкритися скоро. Приміщення непридатне для роботи. З ночі ми розбираємо та рятуємо те, що ще можна врятувати. Зараз сушимо чорнобильські вишиванки, відтираємо книги ліквідаторів та артефакти,

– пояснював Ємельяненко вдень 24 травня.

Куди ще влучили росіяни в Києві 24 травня?

На щастя, в більшості установ вибито вікна чи вирвано двері. Та все одно кадри звідти шокують.

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов підкреслив: Росія веде війну з нашою культурою, пам'яттю та ідентичністю.

Москва століттями намагається знищити все, що робить нас українцями І це геноцид. Україна фіксує кожен цей злочин для майбутніх трибуналів.

Цієї ночі росіяни цілили в саме серце нашої столиці. Сильно пошкоджено Національний художній музей, філармонію, музичну академію, бібліотеку імені Ярослава Мудрого. Майже повністю знищено музей "Чорнобиль". Постраждали пам'ятки архітектури Подолу та історичного центру: Контрактовий дім, Поштова станція, церква Різдва Христового, Київська опера, школи. (...) Нашу пам'ять ракетами не спалити. Все відбудуємо,

– написав Буданов.



Буданов про нічну атаку на Київ / Фото з телеграм-каналу глави ОП

ОП В Міністерстві культури додали, що пошкоджено Національний центр "Український Дім" – вікна та вхідну групу.

Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни Росії проти України. Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Особливо цинічно виглядала нагорода російським митцям та їхня спроба вибілити себе, перекладаючи провину лише на російського диктатора-президента,

– акцентувала міністерка культури Тетяна Бережна.

Національний художній музей закрито на невизначений термін – туди дійшла вибухова хвиля. На щастя, працівники та колекція не постраждали.

НАМУ після атаки 24 травня / Фото Мінкульт

Тим часом філармонія не скасовує концерти. Хоча там вибито вікна та пошкоджено двері.

Філармонія в Києві після атаки / Фото з фейсбук-сторінки закладу

Київська опера на Межигірській (Поділ) перенесла вистави після атак.

Мала опера на Дегтярівській буде відновлюватися після ударів. Вона розташована в пам'ятці історії та архітектури – перлині Лук'янівської площі початку XX століття, "Лук'янівському народному будинку".

Мала опера на Лук'янівці після російського удару / Фото з фейсбуку театру

Пошкоджена і Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

На вулиці Грушевського вибухова хвиля знищила вікна, пошкодила стелю та фасад. Також пошкоджене наше приміщення на вулиці Набережно-Хрещатицька, 1. Бібліотека за адресою вул. Грушевського, 1, наразі призупиняє обслуговування читачів у читальних залах,

– ідеться на сторінці бібліотеки.



Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (колишня Парламентська) / Фото з їхнього фейсбуку

В Інституті літератури імені Шевченка повідомили, що серйозно ушкоджені їхні приміщення. Зокрема, бібліотека, книгосховища, більшість відділів. Цьогоріч наукова установа святкуватиме своє сторіччя.

Пошкоджений Інститут літератури імені Шевченка / Фото з фейсбуку установи

"Непросте матеріальне становище найстарішої літературознавчої установи країни ще більше ускладнилося. Зі зрозумілих причин каталоги Центру рукописів тимчасово недоступні для читачів", – зазначили там.

Окрім цього, вибило вікна на Житньому ринку – перлині модернізму 1980-х на Подолі.

Київ оговтується після страшної ночі

На момент публікації новини відомо, що в Києві вже 81 постраждалий, серед поранених – троє дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 31 постраждалий, у тому числі двоє дітей.

Утім, станція метро "Лук'янівська" вже працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. А вхід/вихід у напрямку ТЦ "Квадрат" тимчасово зачинений.