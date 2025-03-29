Безпілотник вдарив прямо у банкетний зал, – менеджер Bartolomeo у Дніпрі

Росіяни завдали масованого удару по Дніпру у п'ятницю, 28 березня, внаслідок чого у місті спалахнули пожежі відразу на кількох ділянках. Вогонь охопив і банкет-хол готельно-ресторанного комплексу Bartolomeo.

Відповідну інформацію розповів генеральний менеджер комплексу Юрій Ноздьоркін, який на момент російського удару перебував удома. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які наслідки атаки на комплекс

Менеджер повідомив, що прибув на місце відразу після дзвінка персоналу, який поінформував про ураження банкет-холу. За його словами, "персонал відпрацював на відмінно", зазначивши, що на території комплексу минулося без поранених.

Одразу евакуювали всіх гостей, відвели у спеціальне приміщення. Ніхто з відвідувачів чи працівників комплексу не постраждав. Було десь 50 – 70 співробітників комплексу та близько 350 відвідувачів. До лікарів ніхто не звертався,

– розповів Юрій Ноздьоркін.

Він зазначив, що загоряння почали гасити лише через годину, оскільки, згідно з протоколом безпеки, рятувальники не можуть працювати під час повітряної тривоги. Через загоряння згорів корабель, який був одним із символів ресторану.

"На кораблі останнім згорів український прапор. Він майорів до кінця. Перше, що ми зробили після пожежі, поставили прапор з іншого об'єкта", – додав він, повідомивши, що ресторан відновлять, наразі оцінюють завдані збитки.

Нагадаємо, загалом внаслідок удару по Дніпру постраждали житлові будинки, багатоповерхівка та ресторанний комплекс. Масштаб руйнувань значний: у деяких будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та зруйновані покрівлі.