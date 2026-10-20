Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія вбила енергетиків у Краматорську: стали відомі їхні імена
20 жовтня, 21:33
1

Росія вбила енергетиків у Краматорську: стали відомі їхні імена

Анастасія Колеснікова

Російські війська 20 жовтня тричі атакували Краматорськ. Унаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомили у ДТЕК, Краматорській міській раді та ОВА.

Які наслідки атаки на Краматорськ?

Росіяни вдарили по місту трьома КАБами. Жертвами атаки стали троє працівників "Краматорськтеплоенерго" – Андрій Дорош, Юрій Бірюков та Віталій Кобцев. 

У момент атаки вони перевіряли тепломережі та їхню готовність до опалювального сезону. 

У міськраді уточнили, що загиблі чоловіки були 1978, 1984 та 1979 років народження. 

Ще одна людина загинула внаслідок удару російського FPV-дрона. 

Через російські атаки пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, адміністративна та господарська будівлі, а також два автомобілі. 

Жителів Краматорська закликали не відкладати евакуацію через постійну загрозу російських атак.

Нагадаємо, 20 жовтня російський безпілотник атакував Київщину. У Чабанах Фастівського району поблизу траси Київ – Одеса загорілися автомобілі. 

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо дістали поранення. 

Пов'язані теми:

Новини України Удар по Краматорську Новини Краматорська ДТЕК
КАБ Жертви