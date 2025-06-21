Окупанти завдали по Краматорську 7 ударів: які пошкодження

Росіяни вкотре обстріляли Краматорськ. Ворог завдав 7 ударів та пошкодив житлову забудову та промзону.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Краматорську міську раду.

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Наслідки обстрілу Краматорська

Ворог завдав по Краматорську 7 ударів. Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко пояснив, що наразі відомо про наслідки атаки.

Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів – промислова зона та житлова забудова,

– написав він.

Наслідки російського обстрілу встановлюються, працюють усі відповідні служби.

Окупанти вдарили по Краматорську й уранці. Ворог пошкодив житлові будинки та цивільний вантажний автомобіль на околицях міста.

Також росіяни атакували Чернігівщину. У Ніжині зафіксували щонайменше 10 вибухів. Унаслідок атаки є руйнування та пошкодження житлових будинків. Загинув чоловік 1958 року народження.

Крім цього, 21 червня окупанти завдали удару по Сумах. Ворог пошкодив багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.