Окупанти завдали по Краматорську 7 ударів: які пошкодження
- Росіяни обстріляли Краматорськ, завдавши 7 ударів по промисловій зоні та житловій забудові, наслідки встановлюються.
- Атаки також відбулися у Чернігівщині, де загинув чоловік, і в Сумах, де пошкоджено багатоквартирний будинок.
Росіяни вкотре обстріляли Краматорськ. Ворог завдав 7 ударів та пошкодив житлову забудову та промзону.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Краматорську міську раду.
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Наслідки обстрілу Краматорська
Ворог завдав по Краматорську 7 ударів. Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко пояснив, що наразі відомо про наслідки атаки.
Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів – промислова зона та житлова забудова,
– написав він.
Наслідки російського обстрілу встановлюються, працюють усі відповідні служби.
Окупанти вдарили по Краматорську й уранці. Ворог пошкодив житлові будинки та цивільний вантажний автомобіль на околицях міста.
Також росіяни атакували Чернігівщину. У Ніжині зафіксували щонайменше 10 вибухів. Унаслідок атаки є руйнування та пошкодження житлових будинків. Загинув чоловік 1958 року народження.
Крім цього, 21 червня окупанти завдали удару по Сумах. Ворог пошкодив багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.