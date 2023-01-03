Удар Росії по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телебачення

В ніч на 3 січня російські окупанти атакували місто Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав удару по Дружківці.

Французькі журналісти опинилися під обстрілом у Краматорську. Ракетна атака Росії у Донецькій області потрапила до прямого ефіру.

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Потужний вибух за спиною журналіста

Приліт потрапив в етер французького телеканалу, коли журналіст Поль Гасньє вів трансляцію з околиць Краматорська. У студії під час ефіру був міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

У якусь мить за його спиною стався потужний вибух, після чого трансляція перервалася. Сам журналіст внаслідок пригоди не постраждав.

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Про обстріл Краматорська повідомив міський голова Олександр Гончаренко. Він о 23:45 закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Згодом у Краматорській міськраді зазначили, що в приватному секторі відбулися аварійні відключення світла.

Російська пропаганда

Російська пропаганда поширює це відео, начебто як удар по місту Дружківка, яке окупанти також обстріляли. Там заявили, що "ракетними ударами накрили льодову арену і готельний комплекс, де жили іноземці".

Французький телеканал Quotidien виклав у мережу фрагмент відео. Там можна чітко почути, як ведучий називає назву населеного пункту – це Краматорськ.

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