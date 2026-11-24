Україна готувала нову масштабну операцію проти Кримського мосту значно довше, ніж тривала її безпосередня підготовка. Перед вирішальним ударом Сили оборони методично знищували російські радари, засоби радіоелектронної боротьби та системи спостереження, щоб послабити захист переправи й відкрити шлях для українських безпілотників.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, чому для атаки могли залучити близько 11 різних засобів ураження, яку роль відіграв шеститонний "Фламінго" та як українським військовим вдалося скоординувати роботу різних розробок.

Україна тривалий час готувала удар по Кримському мосту

За словами Криволапа, успішна атака на Кримський міст стала результатом тривалої підготовки, яка передбачала послідовне знищення російської системи спостереження та протиповітряної оборони в Криму.

Українські військові уражали радіолокаційні станції "Небо-У", П-18, "Підліт" і "Каста", а також засоби радіоелектронної боротьби. Експерт наголосив, що робота тривала задовго до фінальної фази операції.

Українські безпілотники поступово прокладали шлях для потужніших засобів ураження, а перед основною атакою Сили оборони знищили залишки російських засобів спостереження та РЕБ. Саме це могло дозволити використати мережевий зв'язок для управління окремими безпілотниками.

Нагадаємо 17 листопада СБУ та Генштаб ЗСУ провели масштабну операцію проти Кримського мосту. За інформацією СБУ, підготовка тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Українські військові спочатку послабили російську ППО, а потім завдали ударів по автомобільній і залізничній частинах переправи.

Інтерв'ю з авіекспертом: дивитись відео

Яку роль у знищенні мосту міг відіграти "Фламінго"

Криволап припустив, що для забезпечення особливо точного влучання могли використати канал зв'язку, який дозволяв коригувати рух ракети "Фламінго". Це могло бути важливо через масштаб конструкції та складність її ураження.

Експерт нагадав, що попередня спроба підірвати арку мосту з води не дала очікуваного результату: конструкція витримала вибух, а її опори та елементи кріплення встояли. Цього разу українська сторона залучила значно більше засобів ураження та ретельніше підготувала операцію.

За повідомленнями президента, у ній могли використати близько 11 різних засобів ураження. Частина з них була настільки секретною, що про їхнє існування не знали навіть фахівці, з якими спілкується експерт. Криволап також звернув увагу на бойову частину "Фламінго", маса якої, за його словами, становить близько 1,15 тонни. Саму ракету він оцінює як шеститонну розробку.

До слова після атаки компанія Fire Point уточнила, що одна ракета "Фламінго" уразила арку автомобільного прольоту, а друга – залізничну секцію мосту. Також у мережі оприлюднили кадри запуску ракет по переправі.

Окремо Криволап порівняв удар по Кримському мосту з операцією проти російських військових кораблів і нафтових терміналів у Новоросійську. В обох випадках українська сторона залучала велику кількість різних засобів ураження, кожен із яких виконував окреме завдання.

Експерт вважає, що така координація може стати важливим прикладом сучасної тактики ведення війни. Україна не просто застосовує окремі ракети чи безпілотники, а вибудовує складні операції, у яких різні види озброєння доповнюють одне одного. Саме тривала підготовка та злагоджена робота різних підрозділів дали змогу досягти такого результату.