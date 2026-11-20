Ударом по Кримському мосту СБУ суттєво послабила позиції Путіна під час міжнародних переговорів у Китаї. Політолог Олексій Курпас зауважив, що ураження об'єкта, який Росія упродовж років рекламувала як "невразливий", вкотре продемонструвало: країна-окупантка не може диктувати умови миру з позиції сили.

За словами політолога, спецоперація СБУ посилила позиції України на майбутніх переговорах про мир. Курпас наголосив, що Путін постійно намагається переконати світ, начебто Росія може диктувати свої умови з позиції сили. Тим часом удар СБУ по Кримському мосту показав: Кремль не може почуватися захищеним навіть у власному тилу, що вже й казати про окуповані території України.

Путін постійно намагається переконати світ, що Росія перемагає та може диктувати умови завершення війни. Але завдяки СБУ на зустрічі з Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном йому довелося пояснювати старшим товаришам, як так сталося, що Україна добряче підрозібрала Кримський міст – об'єкт, який Росія роками рекламувала як невразливий,

– заявив Курпас.

Деталі від політолога

Експерт звернув увагу, що Путін намагається закріпити за Росією статус впливового гравця. Він хоче використати міжнародні контакти, аби домогтися того, щоб війна завершилася на умовах, вигідних для країни-окупантки. Тим часом спецоперації СБУ блискуче руйнують ілюзії щодо військової могутності Росії, а також демонструють її реальні вразливості.

Політолог пояснив, що ураження Кримського мосту має водночас два значення:

військове;

безпосередньо політичне.

Завдаючи ударів, Україна показує, що не має наміру просто спостерігати, як світ домовляється про її майбутнє. У цих умовах Курпас назвав спецоперації СБУ одним із головних інструментів стратегічного тиску на Росію.

"Служба не лише викриває агентуру, протидіє диверсіям і захищає український тил, а й системно послаблює військовий та економічний потенціал противника. Чим більше різнопланових втрат зазнає Росія, тим менше в неї підстав розраховувати на переговори з позиції сили", – додав експерт.

Він нагадав, що мовиться вже про четверте ураження Кримського мосту. Також СБУ вдається завдавати потужних ударів по військових об'єктах країни-окупантки. Історичною також стала спецоперація "Павутина", коли вдалося уразити понад 40 літаків російської стратегічної авіації.

Підсумовуючи, Курпас наголосив: СБУ не просто реагує на дії Росії, але й створює для неї реальні загрози. Кожне успішне ураження змушує країну-окупантку витрачати додаткові ресурси. Зокрема, переглядаючи систему захисту та змінюючи логістику. Крім того, Росії важко розповідати найсильнішим державам світу щось про свою начебто міць, коли частина "скрєпного" мосту – на морському дні.