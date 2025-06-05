Росія у морі ніяк не відреагувала на атаку по Кримському мосту, – Плетенчук

Нещодавно СБУ завдала удару по Кримському мосту. Однак російські сили у Чорному морі жодним чином не відреагували на цю подію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Військово-морських сил ЗС України Дмитра Плетенчука в етері телемарафону.

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Чи змінилося щось в морі після атаки на Кримський міст

За словами Дмитра Плетенчука, Росія жодним чином у морі не відреагувала на атаку по Кримському мосту. Він додав, що станом на ранок 5 червня в Чорному морі перебуває один підводний ракетоносій, а днем раніше їх було два. Тобто ситуація практично не змінилася.

Щодо повітряного простору, то він дуже насичений російською авіацією – від гелікоптерів, закінчуючи дронами та авіацією оперативно-тактичного рівня. Там все літає, що тільки у них є в наявності,

– розповів речник.

Плетенчук також додав, що окупанти, ймовірно, були здивовані візитом французьких літаків у повітряний простір над Чорним морем напередодні.