Кривий Ріг у жалобі: місто прощається з 17-річним Нікітою, 7-річною Аріною та її дідусем

У п'ятницю, 4 квітня, Росія завдала балістичного удару по житловому масиву Кривого Рогу. Серед 20 загиблих – 9 дітей. У вівторок, 8 квітня, місто провело в останню путь 17-річного Нікіту Солоніченка, 7-річну Аріну, а також її дідуся Сергія Самодіна.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Свої. Кривий Ріг", Суспільне та "Радіо Свобода". ЗМІ показали, як у місті прощалися з жертвами ворожого терору.

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Відспівали 17-річного Нікіту

Нікіта Солоніченко навчався на другому курсі Автотранспортного фахового коледжу КНУ. У момент вибуху він йшов вулицею разом зі своїми друзями, які зараз у лікарні.

У юнака залишилися батьки та молодший брат Максим. Тато і дядько Нікіти захищають Україну на фронті.

Наша кровиночка, ми його завжди любили. Він був розумничкою, молодець, займався. Ми його по репетиторах завжди. Чуйний, завжди допомагав,

– згадує Сергій, дядько загиблого.

Кривий Ріг прощається з Нікітою: дивіться фото

Провести в останню путь хлопця прийшли рідні, друзі, викладачі та знайомі. Батьки не змогли піднятися до храму без допомоги швидкої.

Прощання з 7-річною Аріною та її дідусем

У день трагедії Сергій Самодін гуляв разом з онуками на дитячому майданчику. 7-річна Аріна загинула на місці, а 4-річний Ярослав потрапив до лікарні Дніпра з важкими пораненнями.

Аріна навчалася у другому класі початкової школи. Її 66-річний дідусь Сергій раніше працював рятувальником. Загиблих в останню путь провели в Спасо-Преображенському соборі.

Кривий Ріг прощається з Аріною та Сергієм: дивіться фото

Аріна була гарна, усміхнена, світленька. Загинули одночасно дідусь і онука. Сонячний гарний переддень вихідних,

– розповів директор школи Андрій Рогаль.

Загиблих провели в останню путь: дивіться відео

До слова, сьогодні також прощалися з 3-річним Тимофієм Цвітком, якого після атаки намагалися реанімувати просто посеред вулиці. Вибух застав онука з бабусею біля під'їзду, жінка дивом врятувалася й перебуває в лікарні.