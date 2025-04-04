Кривий Ріг у жалобі: місто прощається з 17-річним Нікітою, 7-річною Аріною та її дідусем
- У вівторок, 8 квітня, в Кривому Розі попрощалися з жертвами російського удару: 17-річним Нікітою Солоніченком, 7-річною Аріною та її дідусем Сергієм Самодіними.
- Нікіта навчався у коледжі КНУ, Аріна була ученицею початкової школи, а її дідусь раніше працював рятувальником.
У п'ятницю, 4 квітня, Росія завдала балістичного удару по житловому масиву Кривого Рогу. Серед 20 загиблих – 9 дітей. У вівторок, 8 квітня, місто провело в останню путь 17-річного Нікіту Солоніченка, 7-річну Аріну, а також її дідуся Сергія Самодіна.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Свої. Кривий Ріг", Суспільне та "Радіо Свобода". ЗМІ показали, як у місті прощалися з жертвами ворожого терору.
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Відспівали 17-річного Нікіту
Нікіта Солоніченко навчався на другому курсі Автотранспортного фахового коледжу КНУ. У момент вибуху він йшов вулицею разом зі своїми друзями, які зараз у лікарні.
У юнака залишилися батьки та молодший брат Максим. Тато і дядько Нікіти захищають Україну на фронті.
Наша кровиночка, ми його завжди любили. Він був розумничкою, молодець, займався. Ми його по репетиторах завжди. Чуйний, завжди допомагав,
– згадує Сергій, дядько загиблого.
Кривий Ріг прощається з Нікітою: дивіться фото
Провести в останню путь хлопця прийшли рідні, друзі, викладачі та знайомі. Батьки не змогли піднятися до храму без допомоги швидкої.
Прощання з 7-річною Аріною та її дідусем
У день трагедії Сергій Самодін гуляв разом з онуками на дитячому майданчику. 7-річна Аріна загинула на місці, а 4-річний Ярослав потрапив до лікарні Дніпра з важкими пораненнями.
Аріна навчалася у другому класі початкової школи. Її 66-річний дідусь Сергій раніше працював рятувальником. Загиблих в останню путь провели в Спасо-Преображенському соборі.
Кривий Ріг прощається з Аріною та Сергієм: дивіться фото
Аріна була гарна, усміхнена, світленька. Загинули одночасно дідусь і онука. Сонячний гарний переддень вихідних,
– розповів директор школи Андрій Рогаль.
Загиблих провели в останню путь: дивіться відео
До слова, сьогодні також прощалися з 3-річним Тимофієм Цвітком, якого після атаки намагалися реанімувати просто посеред вулиці. Вибух застав онука з бабусею біля під'їзду, жінка дивом врятувалася й перебуває в лікарні.