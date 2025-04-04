Удар по Кривому Рогу: скільки людей досі в лікарнях, у якому вони стані

У п'ятницю, 4 квітня, російські військові атакували Кривий Ріг. Балістична ракета прилетіла в житловий мікрорайон – загинули 20 мирних жителів, ще 75 постраждали.

У вівторок, 8 квітня, про стан поранених розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, передає 24 Канал. У медзакладах міста досі перебуває 31 людина.

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У якому стані постраждалі

Лікування та відновлення в лікарнях Кривого Рогу продовжує 31 поранений під час ворожої атаки, серед них – 5 дітей. Стан 6 людей медики оцінюють як важкий.

Нагадаємо, 4-річний хлопчик Ярчик грався на дитячому майданчику, коли Росія вдарила по місту. Лікарі вже видалили йому селезінку, жовчний міхур і частину печінки. "Зараз Ярчик під апаратом штучного дихання. З безконечною кількістю трубочок і ліків, які туди подаються", – розповіла мама дитини.

До слова, уночі 8 квітня в громадах Криворіжжя лунала повітряна тривога. За словами Ситниченка, минулося без надзвичайних подій, станом на ранок ситуація "спокійна та контрольована".

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.