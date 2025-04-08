Росіян треба поставити на місце, – Зеленський про сигнали партнерам після удару по Кривому Рогу

Президент Володимир Зеленський висловився про удар по Кривому Рогу. А також сказав, які сигнали подавала Україна партнерам після цієї цинічної російської атаки.

За словами глави держави, передусім українська сторона поспілкувалася з союзниками, які пообіцяли додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та прем'єра Бельгії Барта де Вевера.

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Що заявив Зеленський про реакцію партнерів на удар по Кривому Рогу

Президент каже, що росіяни б'ють по різних напрямках та містах. Саме тому він просить партнерів максимально підсилити Україну. Глава держави подякував їм за підтримку, але водночас зазначив, що лише засуджувати Росію недостатньо.

"Русскіх" треба поставити на місце. Вони повинні закінчити цю війну,

– пояснює Зеленський.

Він також додав, що українські партнери, зокрема Сполучені Штати, побоялись назвати ракету, якою вдарили по Кривому Рогу, російською. Втім, на його думку, після сигналів з українського боку, вони виправили ситуацію.

Однак, Зеленський переконаний, що США можуть посилити підтримку України. Зокрема, передати їй більше систем Patriot, адже наразі вони мають досить велику їхню кількість.

Нагадаємо, що 4 квітня російська армія обстріляла балістикою Кривий Ріг. Внаслідок цього загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Понад 70 осіб отримали поранення. Окрім цього, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.