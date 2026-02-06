Постраждали будинки та лінії електропередач: деталі масованої атаки по Кропивницькому та області

Росія вночі та вранці 6 лютого масовано атакувала Кіровоградську область дронами та ракетами. Наслідки обстрілу вже зафіксували у декількох районах регіону.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Які наслідки ворожої атаки по Кропивницькому та області 6 лютого?

Андрій Райкович написав, що російський агресор здійснив масовану атаку по Кіровоградській області, застосувавши ракети та ударні дрони.

В одній з громад Олександрійського району зафіксовано пошкодження житлових будинків та ліній електропередач,

– зазначив начальник ОВА.

За даними посадовця, до відновлення електроенергії взялися аварійні бригади ПрАТ "Кіровоградобленерго". Вони роблять все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити стабільне електропостачання.

"В Кропивницькому районі пошкоджено складську будівлю", – пояснив Райкович.

Що відомо про вибухи у Кропивницькому 6 лютого?