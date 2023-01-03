Кулеба запросив на знищену арену у Дружківці всіх, хто за участь росіян у спортивних змаганнях

Пізно ввечері 2 січня окупанти завдали двох ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області. Загарбники зруйнували місцеву льодову арену "Альтаїр".

Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" з 2014 року.

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Потужне звернення Кулеби до світової спортивної спільноти

На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив до зруйнованої обстрілом російських окупантів льодової арени президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та інших спортивних функціонерів, щоб вони побачили наслідки російської агресії.



Наслідки російського удару / Фото з інстаграму Кулеби

"Запрошую всіх спортивних функціонерів, які хочуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що "спорт поза політикою", зокрема президента МОК Томаса Баха, відвідати "Альтаїр" та особисто переконатися у "спортивній нейтральності" Росії",

– написав Кулеба.

За словами міністра, Росія та Білорусь мають нести повну відповідальність за свої злочини проти світу – і їхні спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не сталося.



Наслідки ракетного обстрілу Росії / Фото з інстаграму Кулеби

"Може тоді нарешті прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною "нейтральністю" в такій ситуації аморально", – додав Кулеба.



Як зараз виглядає арена / Фото з інстаграму Кулеби

Кулеба наголосив, що це був не просто спортивний об'єкт, а одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання. "Єдиними ударами, які тут відбувалися були хокейні буліти. Поки що удар не завдали "деполітизованих" російських бомб", – додав міністр.

Що відомо про обстріл Дружківки