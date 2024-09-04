Чи треба ще здавати кров для постраждалих у Львові: Садовий звернувся до містян

Росія 4 вересня цинічно вдарила по будинках і цивільній інфраструктурі у Львові. За допомогою до медиків вже звернулися 50 осіб, а тому львів'ян закликають здавати кров для постраждалих.

У Першому медоб'єднанні наголосили, що є постраждалі у критичному стані. Медики додали, що постраждалі потребують усіх груп крові.

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Львів'ян закликали здавати кров

Актуальна інформація! Андрій Садовий о 14:50 повідомив, що на сьогодні крові достатньо, однак потреба залишається. Тому він закликав львів'ян приходити у четвер, 5 вересня, до Міського центру крові.

Наразі допомогу медиків отримали 50 постраждалих. Семеро пацієнтів наразі у критичному стані, ще 8 – перебувають в операційних.

У Першому медичному об'єднанні наголосили, що наразі існує гостра потреба в донорській крові.

Просто зараз потрібні усі компоненти крові. Закликаємо львів'ян та гостей міста прийти до Міського центру крові та допомогти постраждалим,

– закликали в медоб'єднанні.

У Львові також планують виїзд пересувного Центру служби крові, щоб залучити якомога більше донорів у зв'язку з потребою.

На важливості донорської крові наголосив також мер Львова Андрій Садовий.

Завідувач Міського центру крові Юрій Кобецький в коментарі Суспільному наголосив, що нині є потреба у всіх групах крові. Не варто лише здавати кров особам, які перехворіли на гепатит B та С й СНІД. Всі інші протипокази на місці визначать лікарі. Він також додав, що після ракетної атаки вже 70 осіб виявили бажання здати донорську кров.