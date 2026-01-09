Росія застосувала в Україні ракету, здатну нести ядерну боєголовку, – NYT

В ніч на 9 січня російські війська, ймовірно, атакували Львів "Орешником". Ця балістична ракета здатна нести ядерну боєголовку та є надзвичайно складною для перехоплення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що означає удар по Львову?

У разі підтвердження застосування "Орешника", навіть зі звичайною або імітаційною бойовою частиною, це стало б тривожним сигналом для України та її західних союзників і означало б ескалацію з боку очільника Кремля Володимира Путіна.

Удар по Львівщині був другим випадком за час повномасштабної війни, коли ракета запускалася з полігону стратегічних ядерних сил Росії, розташованого далеко від кордонів України.

Довідка. За даними Пентагону, ракета "Орешник" створена на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж", яку було модифіковано до меншої дальності. Вона несе кілька бойових частин, що розділяються в польоті та падають на ціль.

Нагадаємо, вперше росіяни застосували "Орешник" у листопаді 2024 року для атаки на Дніпро. Втім, тоді пошкодження були мінімальними, оскільки ракета несла імітаційні бойові частини, що свідчило про радше символічне застосування цієї зброї.

Цього разу вибухи, які пролунали після сигнали повітряної тривоги, сталися значно ближче до кордону з Польщею. Польща є членом НАТО та Європейського Союзу, що може свідчити про намір Росії продемонструвати більш безпосередню загрозу.

Після попереднього удару Путін називав цю ракету новим досягненням російського оборонного комплексу та використовував її як аргумент, щоб Захід відмовився від подальшої підтримки України в її обороні від російського вторгнення.

Що відомо про чергову масовану атаку?