Лівійські чиновники стверджують, що саме українські морські дрони, ймовірно, уразили російський військовий корабель "Меркурій" в Бенгазі 22 листопада. Втім, є ще одна країна, яка теоретично, могла бути причетною до цієї атаки.

Про це повідомляє AP.

Хто, окрім України, міг уразити "Меркурій"?

За словами лівійських чиновників, українські сили запустили кілька морських дронів по кораблю з бази на заході Лівії, де перебувають українські військові.

Щонайменше чотири безпілотники перехопили та знищили, ще два влучили в російський корвет. Унаслідок атаки російський корвет "Меркурій" зазнав серйозних пошкоджень.

У заяві уряду східної Лівії йдеться, що російський корабель прибув на базу для дозаправлення та поповнення запасів у межах угоди про співпрацю між Росією та владою східної Лівії. Водночас подробиць про судно та його вантаж не розкрили.

Довідка: Лівія залишається розділеною після повстання 2011 року, підтриманого НАТО, внаслідок якого було повалено багаторічного диктатора Муаммара Каддафі. Згодом його вбили. Нині уряд, підтримуваний ООН, базується в Триполі, а на сході країни діє конкуруюча адміністрація. Через значні запаси нафти Лівія залишається одним із центрів протистояння між Росією та Заходом.

Також сторони розпочали спільне з Росією розслідування, щоб встановити обставини атаки, її джерело та причетних до неї осіб.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за удар. Росія та Україна поки не коментували атаку.

Тим часом видання Clash Report висунуло свою версію події. Із посиланням на джерело воно повідомило, що: