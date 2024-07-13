Росія скинула авіабомбу на зупинку у Мирнограді на Донеччині: є жертви й багато поранених

Ввечері 12 липня окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Росіяни скинули бомбу на зупинку з людьми. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо, ще 9, зокрема, підліток, зазнали поранень.

Російські військові вдарили по Мирнограду двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН". Окупанти влучили в зупинку громадського транспорту й адмінбудівлю.

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Удар по Мирнограду 12 липня

Агресор атакував Мирноград о 17:30 12 липня. Внаслідок обстрілу загинули 4 людей.

На місці загинули троє чоловіків, серед них 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні. Серед поранених – 16-річний хлопець, а також 4 чоловіки та 4 жінок (від 20 до 62 років),

– повідомили в поліції.

Зазнали руйнувань 8 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 4 крамниці, 2 адмінбудівлі та 2 заклади освіти, цивільний автомобіль. На місці ворожого удару працювали вибухотехніки, парамедики, слідчо-оперативна група поліції, а також всі профільні служби.

Росія скинула бомби на Мирноград / Фото поліції

У поліції наголосили, що це був звичайний автобус, який віз працівників шахти додому після зміни. Правоохоронці вже зібрали докази воєнного злочину Росії. Правова кваліфікація – порушення законів та звичаїв війни.

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