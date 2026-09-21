Україна змінила тактику, – Ауслендер припустив, як і чим вдалося пробити "потужне" ППО Москви

Українські військові застосували нову тактику під час останньої атаки на столицю країни-агресорки, виснаживши російську систему протиповітряної оборони перед основним ударом.

24 Каналу журналіст з Ізраїлю Сергей Ауслендер проаналізував, яка саме зброя могла долетіти до Москви та чи дійсно мова йде про українську балістику.

Чим могли вдарити по Москві?

У мережі шириться чимало версій щодо того, якими саме засобами було завдано резонансного удару по російській столиці. Проте детальне вивчення наявних кадрів та уламків розкриває куди цікавіші деталі про реальний стан російської ППО та нові можливості українських розробок.

За словами Ауслендера, наразі немає однозначних свідчень того, що під час атаки була застосована саме балістична зброя. Аналітик розібрав чутки про можливе використання вітчизняних розробок, зокрема ракет "Пелікан" та "Паляниця".

"Пелікан" – це оперативно-тактична ракета малої дальності до трьохсот кілометрів, яка створюється як аналог ATACMS, тому вона ніяк не могла б долетіти до Москви з території України. Водночас реактивний дрон "Паляниця" має дальність близько вісімдесяти п'ятидесяти кілометрів, а його політ пересічній людині важко відрізнити від крилатої ракети,

– підкреслив спікер.

Експерт зазначив, що під час повітряної операції Сили оборони могли задіяти крилаті ракети "Фламінго" або інші реактивні засоби. Характерний звук та виявлені росіянами уламки зі специфічними поворотними рулями свідчать про використання крилатих ракет, які за звичайних умов є досить помітною ціллю для ворожої ППО.

Успіх цієї атаки пояснюється кардинальною зміною тактики, яку раніше активно застосовував сам ворог. Українські військові спочатку перенаситили російську протиповітряну оборону великою кількістю дешевих безпілотників, що змусило окупантів повністю виснажити свій боекомплект.

Коли у захисті столиці Росії утворилися дірки, в них спрямували вже важкі ударні засоби, які й досягли визначених цілей,

– підсумував Сергей Ауслендер.