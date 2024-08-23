Пожежа на нафтобазі у ростовському Пролетарську перекинулася на будинки

У Пролетарську Ростовської області вже шосту добу поспіль горить нафтобаза. Ба більше, вогонь звідки вже перекинувся на прилеглі будинки.

Склад палива в Пролетарську, що належить Росрезерву, спалахнув у результаті атаки безпілотників 18 серпня. Окрім того, що загоряння на нафтобазі ніяк не можуть ліквідувати, так його постійно "підживлюють" нові дрони.

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Пожежа на нафтобазі у Пролетарську

Вогонь із нафтобази у Пролетарську вийшов за межі об'єкта та перекинувся на приміську забудову. Повідомляється, що вже горить суха рослинність і очерет. Також спалахнула ціла вулиця з будинками.

Російські пожежники не можуть ліквідувати пожежу: дивіться відео

Станом на вечір пожежу локалізувати не вдається. Російські ЗМІ пишуть, що пожежників не вистачає, оскільки їх частину перекинули з гасіння нафтобази.

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Зазначимо, що внаслідок атаки на нафтобазу 18 серпня спалахнуло близько 20 цистерн з дизельним паливом обсягом 5 тисяч кубічних метрів кожна. До ліквідації пожежі залучено авіацію МНС РФ, спеціальні потяги та понад 500 рятувальників, у тому числі із сусідніх регіонів. 49 пожежників постраждали. З 19 серпня у Пролетарську діє режим надзвичайного стану.

Пожежа у Пролетарську поширюється: дивіться відео