Знищено одразу 3 резервуари: з'явилися супутникові знімки нафтобази у Твері після атаки

9 липня українські дрони атакували нафтобазу у Твері. Тоді виконувач обов'язків губернатора Тверської області Віталій Корольов офіційно підтверджував займання лише одного резервуару.

Однак супутникові знімки за 11 липня вказують на масштабніші наслідки удару по нафтобазі. Про це зазначає "Радіо Свобода".

Які наслідки української атаки на нафтобазу у Твері?

На кадрах з космосу видно, що на нафтобазі знищено не один, а три резервуари з паливом.

Який вигляд має нафтобаза у Твері: дивіться відео

Нагадаємо, що нафтобаза "Тверьнафтопродукт" належить дочірньому підприємству "Сургутнафтогазу" та постачає паливом мережу з понад 50 однойменних автозаправних станцій у регіоні.

Ще до українського удару на цих АЗС було запроваджено ліміт відпуску палива у розмірі 20 – 30 літрів на одну людину та фіксувалися довгі черги.

У Росії в червні 2026 року різко подорожчав бензин. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, однією з головних причин стали українські удари по російських нафтопереробних заводах і паливній інфраструктурі.

За даними Росстату, у червні бензин у середньому подорожчав на 6,88% проти 0,85% у травні. Ціни на бензин АІ-92 зросли на 7,3%, АІ-95 – на 6,7%, АІ-98 – на 3,1%, а дизельне пальне – на 7,1%.

В ISW зазначають, що через українські атаки Росія втратила частину запасів пального, через що дефіцит бензину вже фіксують у більшості регіонів країни та на окупованих територіях України.

Аналітики вважають, що подальші удари можуть ще більше погіршити ситуацію, зокрема й для забезпечення російської армії.