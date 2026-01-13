Водію пощастило двічі: як Харків переживає страшну атаку по терміналу "Нової пошти"

Проти ночі 13 січня Росія атакувала інноваційний термінал "Нової пошти" у Харкові. Це вже четвертий удар по цьому поштовому вузлу, внаслідок якого є загиблі.

По терміналу влучили два "Іскандери", а ще чотири безпілотники "Герань-2" вдарили по його території. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, наголосивши, що також один з боєприпасів влучив неподалік у землю і вибуховою хвилею було пошкоджено вантажівки, які були припарковані поруч.

До теми Наймолодшому 23: "Нова пошта" назвала імена загиблих працівників після ракетного удару

Скільки людей загинуло внаслідок атаки?

Внаслідок російського удару загинуло четверо людей. Наразі ще четверо – у лікарні. Це працівники "Нової пошти", водії партнерських підприємств. Вони перебувають у стабільному стані і загрози їхньому життю немає.

Серед загиблих – співробітники "Нової пошти", а також люди, які співпрацювали з нею:

37-річний Віктор Пархоменко;

34-річний Тарас Вовк;

39-річний Євгеній Єрмаков;

23-річний Дмитро Захаров.

Всі загиблі – молоді чоловіки. Щирі співчуття всім сім'ям, які сьогодні втратили близьких, та колегам, які вже вчетверте пережили масовану атаку по цьому терміналу "Нової пошти",

– наголосила Анна Черненко.

Проте цієї ночі могла статися ще одна трагедія, але, на щастя, водій однієї з вантажівок, що була припаркована біля "Нової пошти", який цієї ночі збирався залишитися в машині, вирішив поїхати ночувати до оселі. Завдяки цьому він врятувався.

У машині – наскрізні дірки. Скло розбито, дверцята пом'яті, у дірках і не відкриваються. Пощастило, бо я мав виїжджати о 4 ранку. Добре, що не залишився тут ночувати, додому поїхав,

– розповів схвильований Ярослав, водій пошкодженої машини.

Ярославу пощастило двічі, тому що як виявилось, його машина зазнала менше пошкоджень, ніж могла, і навіть завелась.

Куди саме цілив ворог?

На території "Нової пошти" було дуже багато укриттів, керівництво робило максимально все, щоб вберегти співробітників. Однак, коли відбувається ракетне влучання або безпосередньо, або дуже близько до термінала, то шансів на виживання дуже мало.

Зверніть увагу! Також уночі 13 січня сталося влучання "Шахеда" у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару на місці виникла пожежа.

Проте рятувальникам вдалося вивести 30 людей з відділень, а двох дістали з-під завалів. Це вдалося завдяки швидкій реакції бійців ДСНС, поліції, інших служб.

За словами голови Харківської ОВА Олега Сінєгубова, укриття були зруйновані майже повністю. За попередньою інформацією, влучання відбулось саме у них.

Дві людини загинули безпосередньо в цьому укритті. Дві людини, які перебували біля нього, врятувались. Ще дві людини загинули всередині термінала. Ще двох було врятовано з-під завалів підрозділами ДСНС, коли лунали сигнали повітряної тривоги – під час атаки "Шахедами",

– пояснив Синєгубов.

Як зазначив голова Харківської ОВА, Росія застосувала комбінований удар – спершу були "Іскандери", а після того, як прибули на місце підрозділи ДСНС, атака продовжилася із застосуванням дронів.

Росія атакувала Харківщину 13 січня: що відомо?