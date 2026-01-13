Укр Рус
13 січня, 19:09
Оновлено - 19:12, 13 січня

Наймолодшому 23: "Нова пошта" назвала імена загиблих працівників після ракетного удару

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росія завдала прицільного ракетного удару по терміналу "Нової пошти" в Харкові 13 січня.
  • Внаслідок нічної атаки загинули чотири працівники.

Росіяни вночі 13 січня атакували Харків. Удар був прицільним і припав на термінал "Нової пошти" в Харкові.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нову пошту

Кого з працівників "Нової пошти" вбила Росія в Харкові 13 січня? 

Прицільний ракетний удар по терміналу в Харкові забрав життя чотирьох людей.

Четверо новопоштовців, імена яких ми ніколи не забудемо: 
Віктор Пархоменко, 37 років 
Тарас Вовк, 34 роки 
Євгеній Єрмаков, 39 років 
Дмитро Захаров, 23 роки, 
– написали в компанії. 


Загиблі працівники "Нової пошти" під час атаки на Харків 13 січня 2026 / Фото "Нова пошта"

"Це невимовний біль, який назавжди залишиться у наших серцях. Вічна та світла пам'ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким", – сказано в дописі. 

24 Канал долучається до слів співчуття рідним загиблих харків'ян.

Останні атаки на Харків 

Росіяни почали бити по місту ще вночі. Вони обстріляли дитячий санаторій, а до того вбили чотирьох людей у передмісті. З-під завалів дістали 30 людей. Загалом було кілька серій вибухів

Увечері 13 січня окупанти вгатили "Молнією" по спортивному об'єкту в Слобідському районі. Поки що про поранених не йдеться.