"Там завжди збираються батьки з дітьми": деталі жахливого злочину Росії в Новій Водолазі

У селищі Нова Водолага на Харківщині оголосили день жалоби. 19 жовтня російські окупанти вдарили безпілотником по центральному парку, внаслідок чого загинуло 5 людей. Серед них – однорічна Ангеліна та восьмирічна Аріна.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, у Нововодолазькій громаді повідомили про загиблих внаслідок російської атаки. Загинули 28-річна вчителька початкових класів Ірина Марюхіна та її однорічна донька Ангеліна, 8-річна Аріна Коваль, 34-річна Юлія Спічак та 36-річна Маріанна Цимбал.

Станом на ранок 20 жовтня семеро людей перебували в лікарні. Серед них – четверо дітей. Двоє постраждалих – у важкому стані.

Дрон цілеспрямовано вдарив по парку

Як наголосила кореспондентка, безпілотник вдарив по центральному парку Нової Водолаги. Це місце відпочинку, де завжди збиралися батьки з дітьми. Сама Нова Водолага фактично є тиловим населеним пунктом на Харківщині. Сюди часто приїжджають відпочивати як харків'яни, так і переселенці з прифронтових територій.

Експерти схиляються до того, що ворог вдарив безпілотником "Герань-3". Спершу дрон двічі пролетів над селищем, після чого вдарив по парку. Він зіткнувся з деревом, від чого уламки ще більше розлетілися.

Безпілотник влучив у дерево біля кафе, після чого уламками та вибуховою хвилею накрило людей, які відпочивали в кафе. Це був цілеспрямований удар по цивільних. "Шахед" зробив два кола над селищем, після чого стався удар. Зазвичай тут дуже багато людей. Тут і зона відпочинку, і фонтан. Діти бавляться, фотографуються. Улюблене місце жителів Нової Водолаги. Зазвичай тут багато цивільних. Особливо дітей,

– розповів начальник відділення поліції Нової Водолаги Юрій Юрченко.

У Новій Водолазі оголосили жалобу: відео 24 Каналу

Додамо, начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що з початку повномасштабної війни Росія вбила на території Харківщини 122 дитини. Наймолодшій було лише 2 місяці.