Не вціліло жодної установки: з'явилися вражаючі супутникові знімки НПЗ у Сизрані після атаки

12 липня Сили оборони атакували дронами НПЗ "Сизранський" у Самарській області Росії. Супутникові знімки підтверджують значні руйнування на території заводу.

Супутникові знімки НПЗ у Сизрані опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Які наслідки атаки на Сизранський НПЗ?

На Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області Росії була уражена установка первинної переробки нафти АВТ-5. На ній виникло кілька осередків пожежі.

Установка АВТ-5 на Сизранському НПЗ, 12 липня 2026 року / Фото Exilenova+

Також через удари згоріли технічні естакади, а серйозних пошкоджень зазнала установка АВТ-6.

Установки АВТ-5 та АВТ-6 на Сизранському НПЗ 12 липня 2026 року / Фото Exilenova+

Саме АВТ-5 і АВТ-6 є основними установками заводу: вони переробляють нафту та розділяють її на бензин, гас і дизельне пальне. Разом ці установки забезпечують усю виробничу потужність підприємства. Установка АВТ-5 забезпечує переробку 2,6 мільйона тонн сировини на рік, а потужніша АВТ-6 спроможна переробляти до 6 мільйонів тонн.

Нагадаємо, що НПЗ "Сизранський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил Росії.

До слова, 9 липня українські дрони атакували нафтобазу в Твері. Тоді місцева влада заявила про пожежу лише одного резервуара. Однак супутникові знімки за 11 липня показали, що внаслідок удару були знищені три резервуари з паливом. Нафтобаза "Тверьнафтопродукт" забезпечує пальним мережу з понад 50 АЗС у регіоні. Ще до атаки на цих заправках діяли обмеження на продаж пального та спостерігалися довгі черги.