Вночі росіяни масовано атакували Одещину: постраждав житловий сектор

В ніч на неділю, 12 липня, російські війська масовано атакували Одещину безпілотниками. Під ворожий удар потрапила інфраструктура та житловий сектор.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки нічої атаки?

В Одеському районі внаслідок нічної російської атаки було пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного об'єкта.

Також, за даними ОВА, постраждав житловий сектор: ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі.

На щастя, цієї ночі минулося без постраждалих та загиблих. Наразі на місцях ворожої атаки тривають роботи з усунення наслідків.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, протягом ночі на Одещині тричі оголошували повітряну тривогу. В цей час Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських БпЛА в напрямку регіону.

Напередодні ввечері російські війська також атакували Одещину ракетами. Перед цим ПС попередили про рух ворожої цілі з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси або Чорноморська. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи.