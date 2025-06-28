Деякі квартири вигоріли вщент: страшні фото наслідків нічного удару по Одесі

Росіяни спрямували "Шахеди" на Одесу в ніч проти 28 червня. Один з дронів влучив посередині багатоповерхівки.

24 Канал зібрав фото та відео з Одеси.

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Наслідки обстрілу Одеси 28 червня

В Повітряних силах підтвердили, що ворог бив переважно по Одесі.

Загорілися 7 – 9 поверхи 21-поверхового будинку. Епіцентр займання був на 10 поверсі житлового будинку, люди потрапили у вогневу пастку



Пожежа після влучання "Шахеда" в будинок в Одесі / Фото ДСНС

Рятувальники витягали дітей з пожежі. На жаль, з-під завалів дістали тіла подружжя – двоє людей загинули.

Робота рятувальників / Фото ДСНС і Нацполіція

На ранок 28 червня відомо про 14 постраждалих, троє з них діти. У лікарнях 6 поранених, з них троє у важкому стані, зокрема дитина.

До слова, під час ліквідації наслідків знову лунали тривоги.

Місцева жителька розповіла "Думській", що в її квартирі все розтрощено – немає вікон, меблів. Вона мала дуже мало часу, щоб зібрати найнеобхідніше. В цей час у коридорі допомагали пораненому чоловікові – підлога досі в крові.

Страшні наслідки влучання "Шахеда" в Одесі – від деяких квартир лишилися тільки обгорілі стіни / Фото Думська

Сходи не були задимлені, тож люди змогли спуститися. Жінка каже: поки поживуть у родичів, але не знають, коли зможуть повернутися додому.

Будинок після ворожої атаки / Фото Суспільне

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби. Усі пожежі загасили.

Що зараз відбувається біля пошкодженого будинку в Одесі: дивіться відео

Інформацію щодо точної кількості потерпілих та обсягів руйнувань уточнюють. Рятувальні роботи тривають. Працюють психологи та Пункт Незламності.