Варварський удар по Одесі завдав руйнувань понад 120-річній будівлі Одеської обласної філармонії

Увечері 1 лютого Росія завдала ударів балістичними ракетами по Одесі. Ворог уразив історичне середмістя, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пошкоджень зазнала низка визначних пам'яток.

Мер міста Геннадій Труханов уточнив, що найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія, передає 24 Канал.

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Ураженій будівлі – понад 120 років

Міський голова розповів, що вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень.

"Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження", – додав Труханов.

Довідка: Одеська філармонія з 1946 року розміщена в колишній Новій купецькій біржі, яку побудували в 1899 році. Спорудження приміщення провели за ескізним проєктом архітектора Вікентія Прохаски зі змінами в стилі італійської готики, які вніс Олександр Бернардацці. Дерев'яна стеля залу філармонії створена без єдиного цвяха з ліванського кедра. З 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Наслідки атаки прокоментували і в Одеському філармонічному оркестрі.

Наша багаторічна домівка, в якій звучали тисячі наших концертів! Розбита і сумна…Але ми все відбудуємо і ця прекрасна зала почує ще багато чудової музики у виконанні Одеського філармонічного оркестру.

Тримаємось!,

– йдеться у дописі.

Наслідки удару по Одесі / Фото Труханов, оркестр

Окрім, Філармонії руйнувань зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини. Серед них – готель "Брістоль", Будинок Вучині, Музей західного та східного мистецтва, Філія Літературного музею (Будинок Сікара), будівля Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав світових лідерів та посадовців "рішуче засудити цей варварський напад на нашу прекрасну Одесу."