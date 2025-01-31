Руйнування в історичному центрі, є постраждалі: що відомо про ракетний удар по Одесі 31 січня

Ввечері 31 січня росіяни атакували Одесу ракетами, є багато ушкоджень в охоронній зоні ЮНЕСКО, зокрема пошкоджено будівлю, яка знаходиться під підсиленим захистом.

Також відомо, що внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Що відомо про ракетний удар по Одесі та які наслідки російської атаки – розповідає 24 Канал.

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Росія атакувала місто балістикою

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 19:18 через загрозу застосування балістичного озброєння. Вже о 19:20 у місті прогримів сильний вибух. Орієнтовно о 19:55 та 20:05 знову було гучно. Таким чином кількість вибухів збільшилася до 3.

За попередніми даними моніторингових каналів, для атаки росіяни застосували 3 балістичні ракети "Іскандер-М". Наразі рятувальники та інші екстрені служби працюють на місці, ліквідовуючи наслідки ворожого удару по Одесі.

Які наслідки удару по Одесі

Спершу атаку прокоментував керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, зазначивши, що росіяни атакували ракетами історичне середмістя Одеси. Повідомлялося про пошкодження біля елітного готелю "Брістоль" у центрі міста.

Кадри руйнувань в Одесі / Фото Геннадія Труханова

За словами міського голови Геннадія Труханова, багато пошкоджень та руйнувань зафіксували в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка заходиться під підсиленим захистом. Також відомо, що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі.

Наслідки ракетної атаки на Одесу / Фото Геннадія Труханова

Таким чином унаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів.

Над ліквідацією наслідків продовжують працювати всі відповідні служби, зокрема ДСНС.

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Також на місці трагедії вже працюють комунальники. Водночас триває обстеження усіх прилеглих будинків.

Наслідки атаки вже ліквідовують: дивіться відео

Що відомо про постраждалих

Спершу з'явилася інформація про те, що внаслідок російської атаки травмувалася співробітниця вищезгаданого елітного готелю, її госпіталізували до лікарні, наразі їй надають усю необхідну допомогу.

Потім, за даними міської ради, з'ясувалося, що через атаку поранення отримало дві людини. В обласній військовій адміністрації повідомили, що постраждалі жінки перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Російська атака призвела до поранених та руйнувань / Фото Одеської ОВА

Вже орієнтовно о 22:10 кількість поранених унаслідок атаки по центру Одеси зросла до трьох. Поранення голови отримав хлопець 2006 року народження, його, за словами представників влади, також госпіталізували у медзаклад.

Реакція Зеленського на атаку по місту

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку, зазначивши, що росіяни завдали ракетного удару по історичному центру Одеси.

Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники,

– повідомив він.

За його словами, наразі всі обставини атаки з'ясовують.