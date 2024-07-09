Стало відомо ім'я лікаря "Охматдиту", який у закривавленій білосніжній формі розбирав завали

Окрім рятувальників, участь у розборі завалів дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня у Києві брали небайдужі кияни та працівники медзакладу. Фото одного із лікарів облетіло Інтернет.

Лікар у закривавленій білосніжній формі виявився хірургом Олегом Голубченком. Він працює у сфері щелепно-лицевої хірургії.

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У момент прильоту Олег Голубченко оперував дитину

Олег Голубченко потрапив на світлини багатьох агентств.

Розбирав груди камінь разом із рятувальниками, втішав колег, постійно кудись біг, щось носив… Він не хотів ні на секунду зупинятися,

– розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

Представник Громадської ради про КМДА Іван Степурін розповів, що у момент прильоту ракети по лікарні Олег Голубченко якраз оперував дитину. Його відкинуло ударною хвилею на операційний стіл. Втім, йому та анестезіологу Ярославу Іванову вдалося перевести маленького пацієнта до ручного режиму штучного дихання.

Операцію малюку довелося закінчувати в іншій лікарні. На щастя, дитина жива.

"Олег Голубченко – майбутнє української щелепно-лицевої хірургії, лікар із золотими руками. Сьогодні (8 липня – 24 Канал) він, як і багато інших його колег, допомагав розбирати завали після російської ракети, яка влучила в один із корпусів "Охматдиту", — написав журналіст Юрій Тарасовський.