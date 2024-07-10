Куди перемістять відділення "Охматдиту" після обстрілу: Шмигаль дав відповідь

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, куди перемістять відділення дитячої лікарні "Охматдит" після атаки 8 липня. Разом з головою МОЗ Віктором Ляшком він вже відвідав відповідні локації.

Одразу після атаки дітей перевели в інші лікарні Києва. Проте, як вказав Шмигаль, для дітей з "Охматдиту" важливо бути разом та продовжити лікування зі своїми лікарями.

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Куди перенаправляють дітей з "Охматдиту"

Денис Шмигаль назвав локації, куди планується комплексно перемістити частину відділень "Охматдиту", поки лікарню не відновлять.

Згідно з дорученням Уряду, це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Наразі триває процес переміщення обладнання. Важливо, щоб у нових місцях були забезпечені необхідні умови для перебування й лікування діток,

– написав Шмигаль.

Окрім цього, прем'єр разом з Ляшком відвідали Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України та Національний інститут раку, що тимчасово прийняли частину пацієнтів.

Київські лікарні приймуть пацієнтів "Охматдиту" / Денис Шмигаль

Вищезгадані медичні заклади виділили найкращі приміщення та обладнання для постраждалих дітей.

До слова, ввечері 10 липня стало відомо про першу дитячу смерть після удару Росії по "Охматдиту". Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що помер хлопчик, який був у критичному стані у реанімації під час удару. Після атаки його транспортували в іншу лікарню.