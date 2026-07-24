Удар по полігону на Київщині: порушено справу щодо можливої халатності з боку посадовців

Після російського ракетного удару по Київщині правоохоронці розслідують не лише воєнний злочин Росії, а й можливу службову недбалість під час організації заходу. Слідчі з'ясують усі деталі трагедії.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що буде з'ясовувати слідство після удару по полігону на Київщині?

Після російського ракетного удару по Київщині, внаслідок якого загинули 10 людей, а ще близько 100 дістали поранення, правоохоронці розпочали одразу два кримінальні провадження.

Офіс Генпрокурора розслідує російський ракетний удар як воєнний злочин. Також відкрито окреме провадження щодо можливої службової недбалості під час організації заходу, який опинився під атакою.

У межах розслідування слідчі встановлюватимуть, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи була належним чином оцінена загроза в умовах воєнного стану.

У повідомленні наголошується, що війна не звільняє посадових осіб від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки, в умовах постійної ракетної загрози вони повинні діяти максимально професійно, обережно та враховувати всі можливі ризики. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 24 липня окупанти завдали балістичного удару по приватному полігону в Бучанському районі Київщини, де проходив спеціалізований захід за участю представників української оборонної індустрії. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Українська рада зброярів повідомила, що не була організатором заходу, але підтримує зв'язок із колегами та закликала не поширювати фото, відео, геолокацію й іншу інформацію, яка може зашкодити слідству або Силам оборони. За словами засновника компанії FC Валерія Боровика, удар, ймовірно, був прицільним.

Водночас радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що його команди на місці не було, та зазначив, що не відвідує подібні заходи через відсутність укриттів, ранні анонси, велику кількість учасників і загрозу балістичних ударів.