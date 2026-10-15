Діти були в укритті: Росія вдарила безпілотником поблизу школи у Полтаві, є пошкодження

Вранці 15 жовтня російський дрон влучив біля навчального закладу у Полтаві. Вибухова хвиля вибила вікна у школі та навколишніх будівлях.

Учні та працівники закладу освіти врятувалися в укритті. Про це повідомили начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

Що відомо про наслідки

За даними місцевої влади, ворожий БпЛА влучив недалеко від однієї зі шкіл у регіоні. Від вибухової хвилі пошкоджено три приватні домоволодіння, дахи, вікна та скління багатоквартирного житлового будинку і кількох адмінбудівель. До того ж понівечено чотири транспортні засоби.

Постраждалих серед школярів та працівників закладу освіти немає. Однак відомо про одну травмовану людину.

Ліквідація наслідків атаки триває. Інформація уточнюється,

– додав Дяківнич.

Місцевих жителів, чиє майно зазнало пошкоджень, закликають звертатися до місцевих штабів із ліквідації наслідків або на гарячу лінію ОВА.

Нагадаємо, уночі 15 жовтня агресор випустив по Україні 580 безпілотників та дві керовані авіаракети. Силам ППО вдалося знешкодити 536 дронів. Водночас зафіксовано влучання на 31 локації та падіння уламків чи збитих цілей на 11 ділянках.

Крім того, росіяни вже атакували Полтавщину, а саме газовидобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз". Унаслідок влучання було пошкоджено технологічне обладнання та спалахнула пожежа, через що роботу підприємства довелося тимчасово зупинити. Минулось без постраждалих.