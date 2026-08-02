2 серпня, 18:24
Росія обстріляла критичний об'єкт на Полтавщині: стався витік небезпечної речовини
Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Полтавщині. Внаслідок обстрілу стався витік небезпечної хімічної речовини.
На щастя, загрозу вдалося ліквідувати. Про це повідомили, у ДСНС.
Попри складні умови, фахівці хімічного захисту ДСНС герметизували пошкоджені ємності та місця витоку.
Завдяки швидким діям рятувальників загрозу повністю ліквідовано, що дозволило безпечно продовжити роботи на об'єкті.
Судячи з поширених кадрів, йшлося про метанол, який широко використовують на промислових і енергетичних об'єктах. Він є дуже токсичним для людини й довкілля, а також легкозаймистим, пише "Радіо Свобода".