Схожі на атаки по Зміїному: Братчук назвав мету російських ударів по портах Одещини
Одеська область часто потерпає від російських ударів по портовій інфраструктурі. Росіяни не випадково обирають саме такі цілі для атаки.
Окупанти не лише хочуть пошкодити ці об'єкти, але й також вплинути на українських партнерів. Детальніше про мету обстрілів портів Одещини 24 Каналу розповів Сергій Братчук – речник Української добровольчої армії "Південь".
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Для чого окупанти вдаються до морського терору
Росіяни продовжують обстрілювати портову інфраструктуру Одещини. Вже не вперше ціллю в Одеській області стають порти та навіть цивільні судна.
Обстріли портів можна пов'язати з ударами по певних наших об'єктах, які розташовані в північно-західній частині Чорного моря, зокрема район острова Зміїного. Ворог зі стратегічної авіації намагається постійно атакувати ці локації, тому що це намагання показати всьому світові та судновласникам, які працюють по експортно-імпортному маршруту, що тут немає безпеки,
– пояснив Сергій Братчук.
Речник Української добровольчої армії переконаний, що удари по портовій інфраструктурі та Зміїному – це насамперед тиск на українських партнерів. Адже одеські порти працюють, показники подекуди виходять на рівень довоєнного часу. Це суттєвий вклад в українську економіку, який дозволяє продовжувати боротьбу з росіянами.
Цікаво! За даними Адміністрації морських портів України, з січня по вересень 2024 року українські морські порти перевалили 74 мільйони тонн вантажів. Це суттєво більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли обсяги становили 41,1 мільйона тонн.
"Ворог тому й намагається вдарити, атакувати та залякати, аби ніхто не співпрацював з Україною. Але є й інша мета – це завдати певної шкоди, хоч перша таки є найголовнішою", – наголосив Братчук.
Зауважимо, що у ніч з 5 на 6 жовтня російські загарбники вчинили черговий акт морського тероризму. Під час нічної дронової атаки було пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс.
Вже наступного дня Росія пошкодила судно OPTIMA під прапором Палау балістичною ракетою. Внаслідок атаки, на жаль, відомо про одного загиблого. Ще п'ять іноземців було поранено.