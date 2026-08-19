У Генштабі уточнили наслідки атаки на ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі

У Самарі підтвердили ураження виробничих потужностей ракетно-космічного центру "Прогрес", який виготовляє ракетоносії сімейства "Сою"». Після удару 15 серпня на території підприємства виникла пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про наслідки удару по ракетно-космічному центру "Прогрес"?

За результатами аналізу додаткових даних було встановлено, що ураження зазнали виробничий цех збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз» та цех обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор – авиационный завод". Крім того, після удару на території РКЦ "Прогрес" у Самарі зафіксували пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

Ракетно-космічний центр "Прогрес" є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Воно бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз", які використовують для виведення космічних апаратів на орбіту.

Продукція підприємства також має значення для російської військової інфраструктури, зокрема для розгортання супутникових угруповань зв'язку в інтересах армії Росії.

Ураження виробничих потужностей такого рівня може негативно вплинути на воєнно-технологічні спроможності Росії та її можливості з виробництва відповідної ракетно-космічної продукції.

Робота українських сил по ключових військових і воєнно-промислових об'єктах Росії триває.