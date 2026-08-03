На Дніпропетровщині пройшла церемонія прощання із сім'єю Воронових, вбитою росіянами

У ніч на 30 липня країна-агресорка вдарила ракетою по селу Радушне на Криворіжжі. Внаслідок атаки загинули чоловік, дружина та троє їхніх дітей.

Попрощатись з родиною Воронових прийшли близько 200 людей. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про похорони?

На церемонію прощання з Артемом, Оленою та їхніми дітьми: Марком, Азарієм Ілаєм та Емілією зібрались рідні та знайомі сім'ї, а також небайдужі жителі села.

Мама 1,5 річного хлопчика, який вважається зниклим безвісти, розповіла, що загибла родина була для неї другою сім'єю.

Тато Артем був дуже веселим та працьовитим, умів усе робити, за що не візьметься. Мама Олена дуже любила в'язати, вишивати. А також ретельно займалася вихованням дітей. Вони всі були дуже дружні, діти ніколи не відмовляли в допомозі,

– розповіла жінка.

Мати загиблої Олени Воронової, розповіла, що її донька створювала вироби зі стрічок, шила одяг для своїх дітей. Батько Артем працював на двох роботах, щоб його родина мала все необхідне. У вільний час він навчав дітей грати у шахи.

Серед присутніх на похоронах – брат Артема – Роман. Він воює у лавах батальйону Rugby Team.

Це дуже тяжко для мене, втрата велика, я не пробачу. Ми помстимося,

– сказав Роман Воронов.

Попрощатися також приїхали із політехнічного фахового коледжу Кривого Рогу, де навчався один із загиблих – Марк. В адміністрації навчального закладу розповіли, що хлопець мріяв працювати помічником машиніста або машиністом. Він мав перейти на четвертий курс.

Прощання з родиною Воронових / Фото Суспільне та "Свої"

Що відомо про російський удар по Радушному?

Країна-агресорка 30 липня завдала ударів по Україні ракетами та безпілотниками. У Дніпропетровській ОВА підтвердили загибель у Радушному 6 людей та зазначили, що ще 10 зазнали поранень.

Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили по Радушному північнокорейською ракетою KN-23. Окупанти застосували її вперше з серпня 2025 року.