Контракти на понад мільярд доларів: у Defense Express пояснили важливість нічного удару по Росії
- На заводі "Уфаоргсинтез" у Башкортостані 3 березня після вибуху здійнялася пожежа, але росіяни спростовують удар українських дронів.
- "Уфаоргсинтез" постачає сировину для вибухівки, маючи контракти на понад 1 млрд доларів з оборонними підприємствами Росії.
У ніч на 3 березня близько 02:35 за місцевим часом на півночі Уфи в російському Башкортостані пролунав вибух. Масштабна пожежа розпочалася на заводі "Уфаоргсинтез", який належить "Башнєфті".
Однак росіяни цього разу спростовують удар українських дронів, який міг би бути "цілком логічним з точки зору дуже вивіреної селекції цілей". Про це повідомляють у Defense Express, передає 24 Канал.
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Чому завод в Уфі важливий
"Уфаоргсинтез" – технологічна частина нафтопереробного заводу "Башнєфть-Новойл" із проєктною потужністю понад 7 мільйонів тонн нафти на рік.
Мова йде не про черговий нафтопереробний завод. Й навіть не про те, що "Уфаоргсинтез" є одним з ключових підприємств, що випускає близько третини фенолу та ацетону у Росії, а також 15% всього поліетилену високого тису,
– зазначають у виданні про можливий удар.
Особливість підприємства полягає в тому, що валова частка його продукції надходить до виробників вибухових речовин. Згідно з російськими базами державних контрактів, основними замовниками є: "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", "Бийский олеумный завод" та "Завод им. Свердлова".
Контракти на понад мільярд доларів
Підприємство в Чебоксарах належить "Ростех" і спеціалізується на виробництві вибухівки, гумотехнічних і пластмасових виробів. Завод у Бійську – федеральне казенне підприємство з виробництва вибухових речовин, що є філіалом "Завода им. Свердлова", найбільшого у Росії виробника вибухівки.
Загальна відома вартість державних контрактів "Уфаоргсинтез" з цими 3 оборонними підприємствами – понад 1 млрд доларів, що близько 94,48 млрд рублів. Саме тому, ймовірно, у 2016 році "Ростех" намагався включити "Уфаоргсинтез" у свій склад, проте його поглинула "Башнєфть".
У Defense Express нагадують, що уражене сьогодні нафтохімічне підприємство – не єдиний на Росії постачальник сировини для вибухівки, де останнім часом лунав вибух. Наприкінці січня дрони уразили "Сибур-Кстово", що забезпечує вже згаданий "Завод им. Свердлова".