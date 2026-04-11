Уражено станцію "Кримська" в Росії: під ударом також склади, нафтобаза та жива сила

Сили оборони України разом із СБУ завдали масштабних ударів по військовій інфраструктурі Росії та окупованих територій. Зокрема, уражено нафтопровідну станцію "Кримська", яка забезпечує паливом ключові бази ворога.

Також під удар потрапили склади боєприпасів, пункти управління дронами та райони зосередження живої сили. Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

Що відомо про удар?

Сили оборони України вчора та в ніч на 11 квітня завдали серії вогневих ударів по логістичних та стратегічних об’єктах російської армії як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо на території держави-агресора.

Як повідомляють джерела в СБУ, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" спільно з іншими підрозділами влаштували "бавовну" на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Кримська» у Краснодарському краї Росії. Цей об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів "Тихорєцьк – Новоросійськ-2" та належить компанії "Транснефть".

Станція відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військових, зокрема бази тактичної авіації "Кримськ" та бази Чорноморського флоту у Новоросійську. За інформацією місцевої влади, внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа, а також зафіксовано ураження інфраструктури, що забезпечує функціонування об’єкта.

СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть і надалі, доки Росія вестиме війну проти України. Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ, – зазначає проінформоване джерело.

Паралельно, як зазначають у Генштабі, Сили оборони уразили й інші об’єкти нафтової інфраструктури противника. Зокрема, йдеться про нафтобазу "Гвардійська" на тимчасово окупованій території Криму, яка також використовується для забезпечення окупаційної армії. Окрім цього, зафіксовано ураження складів боєприпасів у районах населених пунктів Македонівка та Донецьк у Донецькій області, а також Осипенко у Запорізькій області.

Також українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Коновалового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Окремо під вогневе ураження потрапили райони зосередження живої сили противника поблизу Степового Дніпропетровської області, а також Степногірського, Приазовського та Рибного на Запоріжжі.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків наразі уточнюються. У Силах оборони наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України.

Атака по Росії: останні новини