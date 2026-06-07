Далекобійні удари України підривають спроби Кремля демонструвати стабільність, – ISW

Україна здійснила другу серію ударів по Санкт-Петербургу наприкінці Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) 6 червня та вкотре продемонструвала, що Росія не здатна надійно захистити свої великі міста. На тлі цих атак окупанти змушені перерозподіляти засоби ППО.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 6 червня 2026.

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Які наслідки ударів Сил оборони?

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 6 червня українські сили завдали ударів по військово-морській базі "Кронштадт" (головній базі Балтійського флоту Росії) у Санкт-Петербурзі; нафтобазі "Петергофська" та терміналу "Несте" в Ломоносові; а також по арсеналу озброєння, боєприпасів і техніки у Великій Іжорі.

Влада Ленінградської області визнала, що внаслідок ударів дронів виникла пожежа поблизу Великої Іжори. Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов також закликав мешканців залишатися в приміщеннях на час атак – уперше з лютого 2022 року.

Це була вже друга серія українських ударів по Санкт-Петербургу під час проведення ПМЕФ-2026.

Росія, ймовірно, посилила засоби ППО в місті на період форуму, однак, попри це, не змогла забезпечити належний захист,

– йдеться у звіті.

Водночас Кремль приділяє більше уваги обороні Москви: зокрема, в мережі з'явилися кадри розміщення додаткової системи ППО "Панцир-СМД-Е" на висотній будівлі в Москва-Сіті.

Як зазначають аналітики, українські далекобійні удари створюють додаткове навантаження на систему російської ППО та змушують розподіляти ресурси між численними об'єктами в глибокому тилу. Це ускладнює захист великих територій і стратегічної інфраструктури.

Удари по Санкт-Петербургу також підривають спроби Кремля використати ПМЕФ для демонстрації стабільності всередині країни та для міжнародної аудиторії.

Попри заяви російського керівництва на форумі про успіхи економіки та на фронті, атаки підкреслили наявні проблеми з ППО та безпекою навіть у великих містах. За словами аналітиків, удари на відстані понад 1000 кілометрів від кордону продовжують демонструвати, що війна дедалі глибше переноситься на територію Росії.

До слова, один із ударів по Санкт-Петербургу прокоментував прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков. Він заявив, що Москва продовжуватиме системні удари по Україні у відповідь.