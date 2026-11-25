Сили оборони України у ніч на 25 листопада уразили військовий аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ. За попередніми даними, пошкоджень зазнали три винищувачі МіГ-31 та два бомбардувальники Су-34.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, це один з ключових аеродромів ворога. Саме звідти злітають винищувачі МіГ-31, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Знищення РЛС та тилових складів

Наразі відомо, що під удар потрапили три російські МіГ-31 та два Су-34. Ступінь пошкодження та інформацію про кількість ще уточнюють.

Окрім аеродрому на території РФ, Сили оборони уразили важливі цілі на тимчасово окупованих територіях. У районі населеного пункту Караван-Солодкий на Луганщині вдалося поцілити в радіолокаційну станцію П-18, яка виявляє повітряні цілі на великій відстані та видає дані засобам ППО.

Також була серія точних ударів по логістичних базах окупантів у Луганській та Донецькій областях. Поблизу Новосвітлівки уражено два склади паливно-мастильних матеріалів і сховище матеріально-технічних засобів, а біля Розпасіївки знешкоджено ще один склад матеріально-технічного забезпечення.

На Донеччині під вогнем опинилися склад ПММ біля Агрономічного та склад артилерійських боєприпасів у районі Нового Світу.

Без пального техніка не рушить з місця, а без снарядів артилерія замовкає. Кожен уражений склад – це менше штурмів і обстрілів, які противник зможе провести. Масштаби завданих збитків уточнюються,

– підкреслили в Генштабі.

Як вже повідомлялося, цієї ж ночі під атакою дронів також опинилися російські нафтопереробні підприємства, зокрема Куйбишевський та Сизранський НПЗ.