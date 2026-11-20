18 листопада було завдано комбінованого удару по штабу 58-ї армії збройних сил Росії, розташованому в окупованому Бердянську. Повідомляється про загибель російських військовослужбовців.

Ще 18 листопада моніторингові канали писали, що вночі був удар по одному з російських штабів в районі Бердянська. Через два дні з'явилося підтвердження і від російських телеграм-каналів.

Що відомо про удар по штабу 58 армії Росії?

Так, телеграм-канал "Досье шпиона", який нібито веде співробітник однієї зі спеціальних служб Росії, заявив про втрати внаслідок удару по штабу 58-ї армії окупантів.

Зазначається, що по штабу були запущені як ударні дрони, так і ракети.

Внаслідок удару начебто загинуло 7 військовослужбовців, ще 12 отримали поранення.

Також міг загинути начальник відділу кадрів 58 армії. Крім того, серед жертв – син командувача 49 армії генерал-лейтенанта Михайла Кособокова Сергій.

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада Сили оборони також уразили автомобільний міст через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської. Міст окупанти використовували для доправлення на фронт боєприпасів, пального та техніки.

Також українські військові атакували ремонтну базу російського підрозділу в районі Хомутовки на Курщині.