Пошкоджено готель: рятувальники показали моторошні кадри зі Старокостянтинова після удару

Хмельниччина вночі 24 жовтня перебувала під атакою ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". Російський БпЛА вдалося збити, однак падіння уламків спричинили руйнування інфраструктури.

Так, у Старокостянтинові внаслідок падіння уламків пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі. У ДСНС України показали кадри руйнувань.

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Які наслідки удару по Старокостянтинові

Падіння уламків спричинило загоряння у кількох локаціях. Вогнеборці ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей.

У Старокостянтинові є руйнування / Фото ДСНС України

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

Внаслідок повторного обстрілу є пошкодження: дивіться відео

До слова, внаслідок нічної атаки в одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств. На щастя, там постраждалих серед населення немає.