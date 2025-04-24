У Києві нацгвардієць врятував з-під завалів зруйнованого будинку 3-річну дитину з батьками

Після російського ракетного удару по Києву 24 квітня під завалами зруйнованого будинку у Святошинському районі опинилися цілі родини. До порятунку людей долучилися й військовослужбовці, зокрема нацгвардієць Максим Тімошко.

Він дістав з-під уламків 3-річну дівчинку, її маму, пораненого батька та їхнього собаку. Деталі розповіли в Північному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України, передає 24 Канал.

Дивіться також Пошуково-рятувальні роботи завершено: що відомо про удар по Києву 24 квітня

Нацгвардієць розповів про порятунок сім'ї

Максим Тімошко – нацгвардієць одного з підрозділів Північного ОТО, що був залучений до надання допомоги. Ризикуючи власним життям, він врятував родину, яка опинилася під завалами.

За словами військового, йому довелося діяти дуже швидко й виламувати двері, адже "кожна секунда могла бути останньою".

Спершу я забрав дитину. Передав її побратиму та повернувся за дорослими. Чоловік був важко поранений, тож виніс його одразу до "швидкої", а потім повернувся за жінкою і собакою,

– розповідає Тімошко.

У Північному ОТО наголосили, що кожна людина, яка стоїть на захисті України, – надійна опора для мирних мешканців, навіть у найтемніші моменти.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу столиці 24 квітня загинув 17-річний Данило зі своїми батьками – Олегом і Вікторією. Молодшу сестру хлопця вдалося врятувати, її відправили в лікарню.