Удар по танкових колонах: у ЗСУ показали відео навчань бойової авіації "Заметіль-2022"

Генштаб ЗСУ оприлюднив епічні кадри, як тактична авіація Повітряних сил наносить ракетно-бомбові удари по танкових колонах. Це відбулося у межах навчань "Заметіль-2022".

Навчання відбулися на території авіаційного полігону Повурськ на Волині. Генерал-лейтенант Микола Олещук – командувач Повітряних сил ЗСУ – позитивно схарактеризував роботу військових льотчиків. Їм вдалося знищити усі цілі.

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Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника,

– мовиться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що під час навчання використовували авіаційні засоби ураження різних калібрів. Від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кілограмів.

Навчання бойової авіації "Заметіль-2022": дивіться відео

"Заметіль-2022": головне

У лютому 2022 року по всій Україні стартували командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Пресслужба Міноборони повідомила, що це – запланований захід. Він відбувається у межах інтенсивної програми підготовки військ.

ЗСУ готові реагувати на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації.

"Заметіль-2022" триватиме до кінця лютого. Участь у навчаннях беруть:

командування Об'єднаних сил;

представники органів військового управління;

представники інших складових сил оборони та безпеки.

Допис Генштабу ЗСУ:

Тактична авіація Повітряних Сил наносить ракетно-бомбові удари по танкових колонах

На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України "Заметіль-2022" практично діяла тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ.

Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника.

Використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кілограмів.

Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже усі цілі знищено!