Удар по танкових колонах: у ЗСУ показали відео навчань бойової авіації "Заметіль-2022"
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ оприлюднив епічні кадри, як тактична авіація Повітряних сил наносить ракетно-бомбові удари по танкових колонах. Це відбулося у межах навчань "Заметіль-2022".
Навчання відбулися на території авіаційного полігону Повурськ на Волині. Генерал-лейтенант Микола Олещук – командувач Повітряних сил ЗСУ – позитивно схарактеризував роботу військових льотчиків. Їм вдалося знищити усі цілі.
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Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника,
– мовиться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що під час навчання використовували авіаційні засоби ураження різних калібрів. Від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кілограмів.
Навчання бойової авіації "Заметіль-2022": дивіться відео
"Заметіль-2022": головне
У лютому 2022 року по всій Україні стартували командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Пресслужба Міноборони повідомила, що це – запланований захід. Він відбувається у межах інтенсивної програми підготовки військ.
ЗСУ готові реагувати на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації.
"Заметіль-2022" триватиме до кінця лютого. Участь у навчаннях беруть:
- командування Об'єднаних сил;
- представники органів військового управління;
- представники інших складових сил оборони та безпеки.
Допис Генштабу ЗСУ:
Тактична авіація Повітряних Сил наносить ракетно-бомбові удари по танкових колонах
На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України "Заметіль-2022" практично діяла тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ.
Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника.
Використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кілограмів.
Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже усі цілі знищено!