"Росія втрачає мільярди": експерт пояснив ефективність "дронових санкцій від СБУ"

4 січня дрони СБУ завдали потужного удару по НПЗ в Усть-Лузі неподалік Санкт-Петербурга.Через цей термінал Росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту"

Завдяки подібним ударам по НПЗ і об’єктах нафто-газового сектору, країна-агресорка втрачає мільярди доларів. Йдеться про гроші, які росіяни планували витратити на війну з Україною. На цьому наголосив політолог Тарас Загородній.

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"Росіяни не сподівалися побачити дрони аж на Балтиці"

Експерт підкреслює, що термінал є великим логістичним хабом росіян в Балтійському морі.

Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою флоту, який відкрито перевозить російську нафту. Хоча у нас чомусь досі називають його "тіньовим". Ремонт, після удари дронів СБУ, займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу,

– пише політолог.

Загородній вважає, що такі удари знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни.

"Росія зриває свої поставки і більше не виглядає надійним контрагентом. Загалом складається враження, що "дронові санкції" впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. А, нагадаю, на рахунку підлеглих Малюка вже майже пів сотні успішних атак на нафтогазові об’єкти росіян. Причому точки щоразу обираються нові і все більш болючі. Побачити дрони на Балтиці росіяни, судячи з результатів прильотів, явно не були готові", – акцентує експерт.

Нові удари демонструють – нищення російських об’єктів нафто-газової сфери буде продовжуватись. Сезон бабовн-2025-ть оголошується відкритим!,

– резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ вразили торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області. На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху.