Ворог вдарив по торговельному центру в Харкові: загинув чоловік, кількість постраждалих зросла

Російські війська 27 серпня завдали удару по торговельному центру в Основ'янському районі Харкова. Внаслідок ворожої атаки постраждали люди.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про удар по ТЦ у Харкові?

Спершу місцева влада повідомила удар ворожого бойового дрону по Основ'янському району міста. Під удар потрапив один із торговельних центрів міста. На жаль, постраждали люди, кількість поранених зросла до 4.

За даними обласної військової адміністрації, також наразі відомо про одного загиблого – 40-річного чоловіка. На місці працюють усі екстрені служби, триває евакуація. Додаткової інформації стосовно ворожого удару поки немає.

Що відомо про російську атаку?

Нагадаємо, під ворожим ударом також опинився Київ. Зокрема, унаслідок обстрілу у Шевченківському районі міста значно пошкоджено приміщення однієї з гімназій. У Голосіївському районі через ворожу атаку спалахнув автомобіль.

Водночас Росія масовано атакувала Одесу, застосувавши безпілотники та ракети. Унаслідок цього у місті пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю, постраждали люди.