Масований удар по Тростянцю на Сумщині: за ніч росіяни знищили всі АЗС

Вночі 17 червня російські війська масовано атакували безпілотниками Сумщину. Особливо важкою ніч була для Тростянецької громади.

Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова.

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Чи є постраждалі на Сумщині?

Внаслідок масованого ворожого удару по Тростянцю АЗС в місті знищені. Також, як повідомив Юрій Бова, пошкоджень зазнали багато домоволодінь.

На щастя, за словами мера, минулося без жертв серед цивільних.

Тим часом у Сумській ОВА повідомили, що в Тростянецькій громаді внаслідок удару БпЛА поранень зазнали 11-річна дівчина, чоловіки віком 42 та 48 років і 47-річна жінка.

Загалом протягом доби – від ранку 16 червня до ранку 17 червня – російські війська здійснили 55 обстрілів по 24 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Під ранок Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що в напрямку Тростянця з північного сходу рухаються ворожі БпЛА.

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Нагадаємо, на Сумщині російський безпілотник типу "Герань-2" також вдарив по території кінно-спортивної школи. Ворожий удар припав по стайні – на жаль, внаслідок атаки загинуло троє коней. На місці після влучання також спалахнула пожежа, її вже вдалося локалізувати.

Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну 119 ударними безпілотниками. За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 97 ворожих дронів.