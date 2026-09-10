Росіяни повторно атакували ТРЦ "Мануфактура" у Сумах

Вдень окупанти вдруге завдали удару по ТРЦ "Мануфактура" у центрі Сум. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Окупанти вдарили по ТРЦ у центрі Сум. Про це повідомив глава МВА Сергій Кривошеєнко.

Що відомо про атаку на ТРЦ у Сумах?

За словами чиновника, реактивний БпЛА влучив по будівлі торговельного центру. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Йдеться про ТРЦ "Мануфактура", який лишень напередодні атакував ворог. Після вчорашнього обстрілу центр був зачинений для відновлювальних робіт.

Попередньо, внаслідок атаки загиблих і поранених немає.

Зауважимо, що близько 14:30 у Сумах пролунав вибух. Згодом журналісти Суспільного уточнили, що ворожий дрон влучив по території ТРЦ.

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Нагадаємо, що увечері 9 вересня росіяни підступно вдарили реактивним дроном по ТРЦ "Мануфактура" саме в час пікового навантаження та масового перебування сумчан у післяробочий час.

Ворожа атака обірвала життя двох молодих людей, 21-річних юнака та дівчини. Ще 21 людини отримали поранення. У тяжкому стані в медичних закладах перебувають 4 травмованих, серед них 16-річна дівчинка.

Удар стався близько 20:00. Безпілотник влучив фактично біля одного з входів до торгового центру. У момент атаки загиблі та постраждалі перебували на вулиці.

За словами речника ДСНС, поруч із входом працювала невелика пересувна кав'ярня, тому в цьому місці було багато людей.

Після удару біля торгового центру загорілися чотири автомобілі. Рятувальники гасили пожежі, допомагали постраждалим і разом із медиками, правоохоронцями та очевидцями доправляли тяжко травмованих до карет швидкої. Приблизно за годину основні роботи завершили.

Рятувальники також обстежили всі приміщення торгового центру, щоб переконатися, що всередині не залишилося людей, яким потрібна допомога. Під час огляду вони знайшли частину ударного безпілотника. Його двигун лежав в одному з автомобілів, які загорілися біля входу до торгового центру.